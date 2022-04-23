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Büyükşehirden spor şöleni

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehirden spor şöleni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında spor şöleni düzenlemeye hazırlanıyor. Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası 14 Mayıs Cumartesi günü İzmit Vinsan Doğal ve Suni Çim Spor Sahalarında yapılacak. Bahar şenliklerine, spor okulları öğrencileri ve vatandaşlar katılım sağlayacak. Şenlikte floor curling, masa tenisi, eğlenceli atletizm, halat çekme, çuval yarışı, şişme oyun grupları, balon futbolu gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayak Tenisi Turnuvası gençler ve büyükler kategorisi olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecek ve elemeler ile çeyrek final müsabakaları aynı gün içinde Vinsan Suni Çim Sahasında, final müsabakaları Vinsan Doğal Çim Sahada yapılacak. Dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Kocaeli, Mayıs, Spor, Haberler

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