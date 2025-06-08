Büyükmandıra'da 100. Yağlı Güreşler At Yarışları ile Başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 100. kez düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

At yarışları etkinlikleri çerçevesinde 2 adet İngiliz safkanlara ve 1 adet Arap safkanlara olmak üzere 3 adet yarış yapıldı.

2 bin 200 metre İngiliz koşusunda Işık Seğmen, 2 bin 400 metre Arap koşusunda Işık Seğmen, 2 bin 400 metre İngiliz koşusunda ise Hasan Suyabakan birinci oldu.

Yarışların ardından dereceye giren at sahiplerine ödüller verildi. Yarışlara protokolün yanı sıra vatandaşlarında ilgisi yoğun oldu. At yarışları sonrası ise yağlı güreşler başladı. - KIRKLARELİ