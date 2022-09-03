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Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

Spor Haberleri

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası tamamlandı.

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde 103 sporcunun katıldığını organizasyon sona erdi.

Tek erkeklerde Cem İlkel, tek kadınlarda Başak Eraydın şampiyon oldu.

Çift erkeklerde Sarp Ağabigün-Mert Özdemir, çift kadınlarda ise Başak Eraydın-Melis Sezer organizasyonu birinci bitirdi.

Sporculara ödüllerini; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, başkan vekili Ayda Uluç, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Okumuş ve Gürsel Tuna ile sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Haklar takdim etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Başak Eraydın İstanbul Türkiye Tenis Spor Haberler

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