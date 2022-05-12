Büyükler Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Büyükler Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lara ilçesinde yapılan şampiyonaya 29'u kadın olmak üzere toplam 212 sporcu katıldı.

Kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kiloda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kiloda yapılan mücadelelerin ardından kürsüye çıkan sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, Karakucaktan Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, milli takım antrenörleri ve çok sayıda sporseverlerin takip ettiği şampiyonanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

50 kilo: 1. Emine Çataloğlu, 2. Aysun Sevingen, 3. Yasemin Algın, Zeynep Mete

60 kilo: 1. Eda Tekin, 2. Esranur Eren, 3. Mehlika Öztürk, Zeynep Yıldırım

70 kilo: 1. Hatice Ece Tekin, 2. Özlem Şimşek, 3. Kısmet Özmert, Teslime Güvercin

+70 kilo: 1. Ayşegül Özbeğe, 2. Havva Duran, 3. Kader Tekin, Şerife Şule Akçay

Erkekler:

70 kilo: 1. Yunus Coşkun, 2. Fatih Önalan, 3. Ali Zor, Emre Yazıcı

80 kilo: 1. Hasan Emin Gürbüz, 2. Mert Çıkmaz, 3. İbrahim Şamil Özak, Hamza Yusuf Işık

90 kilo: 1. Mahmut Özkaya, 2. Hacı Abdullah Dilek, 3. Vural Aslan, Mustafa Doğan Özkaya

+90 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Hidayet Kurt, 3. Ufuk Yılmaz, Yunus Çıldır