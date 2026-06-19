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Büyükçekmece'de Dünya Yoga Günü'ne özel yüzlerce kadın yoga yaptı

Büyükçekmece'de Dünya Yoga Günü'ne özel yüzlerce kadın yoga yaptı
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Büyükçekmece Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın yoga, meditasyon, Hint dansı ve piknik yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Büyükçekmece'de Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın yoga yaptı.

Büyükçekmece Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar; yoga, meditasyon, Hint dansı ve piknik etkinlikleriyle dolu keyifli ve renkli bir gün geçirdi. Açık havada gerçekleştirilen yoga seansında kadınlar hem spor yapma hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. Ardından düzenlenen meditasyon etkinliğiyle katılımcılar, zihinsel dinginlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen Hint dansı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden kadınlar keyifli anlar yaşarken, etkinlik boyunca parkta piknik yaparak Dünya Yoga Günü'nü coşku içinde kutladılar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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