- Büyükada'da Lefter Küçükandonyadis anısına maç yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adalar Kaymakamlığı birlikte adalı milli sporcular ve Lefter Küçükandonyadis anısına efsaneler gösteri maçı yapıldı.

Etkinlik bugün Büyükada'da bulunan Koca Yusuf Futbol Sahası'nda gerçekleşti. Etkinliğe Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamış eski milli futbolcular ile teknik direktörler ile çok sayıda adalı vatandaş katılım sağladı. Etkinliğin gerçekleştiği alanda Lefter Küçükandonyadis ve eski milli sporcular anısına fotoğraf ve kupa sergisi gerçekleştirildi. Maç öncesi spiker Orhan Ayhan konuşma yaparak Lefter'le arasında olan dostluklarından bahsetti. Etkinlik çerçevesinde eski Galatasaraylı futbolcular ile adalı eski milli futbolcular arsında gösteri maçı yapıldı.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, "Adalarımızda doğmuş, büyümüş, buralarda top oynamış, koşturmuş, yetişmiş futbolcularımızın, milli sporcularımızın ve onlardan da en önemli önde gelenler Lefter Küçükandonyadis anısına bir anma etkinliği düzenliyoruz. Bunu Adalar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve adalarımızın spor kulüpleri, futbol kulüpleriyle birlikte yapıyoruz. Adalılarla birlikte yapıyoruz. Adamızın yetişmiş değerlerini gelecek nesillere buradan göstermiş olacağız ve adalarımızın yetiştirmiş olduğu bu futbolcuları da bir kez daha buradan anmış olacağız" şeklinde konuştu.

Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özcan Katmer, "Spor Bakanlığımızın düzenlediği kaymakamlığımızın da desteğiyle bugün adalı milli sporcular ve Lefter anısına bir etkinlikteyiz. Ailesi olarak burada olmak bizim için çok farklı duygular barındırıyor. Çünkü milli futbolcuların Türkiye'ye mal olmuş futbolcuların bu şekilde anılması, tekrar isimleriyle birlikte bu şekilde etkinliklerde yer alması hem gelecek nesil için hem geçmişteki büyük milli sporcular için çok anlamlı" dedi.