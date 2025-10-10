Haberler

Transferde büyük bomba! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha Fenerbahçe forması giyecek

Transferde büyük bomba! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha Fenerbahçe forması giyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Yönetim, öncelikli hedefler arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor. Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Stoper listesinde ilk sırada Merih Demiral yer alıyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümündeki dalgalı performansın ardından ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, kadrodaki eksikleri gidermek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekipte gündeme sürpriz bir A Milli Takım oyuncusu girdi.

ÜÇ BÖLGEDE TAKVİYE YAPILACAK

Tedesco'nun raporu doğrultusunda yönetim, devre arasında orta saha, forvet ve stoper transferi için harekete geçti. Öncelikli hedefler arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor.

Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

İLK HEDEF MERİH DEMİRAL

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sırada Merih Demiral yer alıyor. Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe dönmeyi uzun süredir istediği bilinen Merih, şu anda Al-Ahli forması giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki milli stoper, henüz kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadı. Başkan Sadettin Saran, Merih'in lider karakteri ve savaşçı yapısı nedeniyle bu transferi çok önemsiyor.

ALTERNATİF: DIEGO LEITE

Merih transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Diego Leite'ye yönelecek. 26 yaşındaki Portekizli savunmacı, sol ayaklı olmasıyla fark yaratıyor ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Leite, Almanya macerasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Yeni düzenleme geliyor! Öğretmenlerin artık bunları giymesi yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapishane girişinde fark edildi! X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı

X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Yeni düzenleme geliyor! Öğretmenlerin artık bunları giymesi yasak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.