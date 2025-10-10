Transferde büyük bomba! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir milli yıldız daha Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümündeki dalgalı performansın ardından ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, kadrodaki eksikleri gidermek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekipte gündeme sürpriz bir A Milli Takım oyuncusu girdi.

ÜÇ BÖLGEDE TAKVİYE YAPILACAK

Tedesco'nun raporu doğrultusunda yönetim, devre arasında orta saha, forvet ve stoper transferi için harekete geçti. Öncelikli hedefler arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor.

Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

İLK HEDEF MERİH DEMİRAL

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sırada Merih Demiral yer alıyor. Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe dönmeyi uzun süredir istediği bilinen Merih, şu anda Al-Ahli forması giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki milli stoper, henüz kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadı. Başkan Sadettin Saran, Merih'in lider karakteri ve savaşçı yapısı nedeniyle bu transferi çok önemsiyor.

ALTERNATİF: DIEGO LEITE

Merih transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Diego Leite'ye yönelecek. 26 yaşındaki Portekizli savunmacı, sol ayaklı olmasıyla fark yaratıyor ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Leite, Almanya macerasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.