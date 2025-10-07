Büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yeni transferi ocak ayında yolcu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Çek sol bek oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

VEDA GELİŞMESİ

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ,25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz buldu. Bu görüşünü yönetimle paylaşan Sergen Yalçın'ın yeni bir ismi kadrosunda görmek istediği dile getirildi.

GALATASARAY MAÇINDA BİLETİ KESİLDİ

Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada Galatasaray ceza sahasına sol çaprazdan girmiş ancak topu ayağından açması sonucu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın oldukça sinirlendiği görüldü.

SEZON PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana tüm kulvarlarda bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.