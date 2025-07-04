Büyük Britanya Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı, İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarış 52 tur üzerinden koşulacak ve sıralama turları yarın başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 146

5. Charles Leclerc (Monako): 119

Takımlar:

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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