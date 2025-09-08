Haberler

Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda ringe çıktı. Busenaz, Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup etmeyi başardı ve çeyrek final bileti aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
