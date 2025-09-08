Haberler

Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ülkemizi birçok kez başarıyla temsil eden Milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakiplerini dize getirmeye devam ediyor.

İNGİLTERE'DE RİNGE ÇIKTI

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Maçın başından bu yana üstünlüğü ele alan Busenaz Sürmeneli, rakibini mağlup etmeyi başardı: Bu sonuçla birlikte Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.