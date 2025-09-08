Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

Ülkemizi birçok kez başarıyla temsil eden Milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakiplerini dize getirmeye devam ediyor.

İNGİLTERE'DE RİNGE ÇIKTI

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Maçın başından bu yana üstünlüğü ele alan Busenaz Sürmeneli, rakibini mağlup etmeyi başardı: Bu sonuçla birlikte Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.