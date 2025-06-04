Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Adı Spor Salonuna Verildi

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Adı Spor Salonuna Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki spor salonuna verildi. Törende Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokol üyeleri de yer aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla düzenlenen törenle, Çınarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunun adı Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu oldu.

Kaynak: AA / Murat Şener - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.