Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, turnuvaya çeyrek finalden başladı. Bu turda Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuş ile yenerek yarı finale çıktı. Çavuşoğlu, yarı finalde 2026 ranking elemelerinde yendiği Polonyalı Wiktoria Choluj'uya 8-2 yenilince bronz madalya için mindere çıktı. Bronz madalya için Macar Karolina Pok'u ile karşılaşan Çavuşoğlu, maçı 9-6 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncü oldu. Daha önceki organizasyonlarda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Buse, bugün kazandığı bronz madalya ile Avrupa şampiyonalarındaki 7'nci madalyasını kazanmış oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Tosun Çavuşoğlu, turnuvada istediği gibi performans gösteremediğini ifade etti. Buse, "Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bu turnuvada istediğim gibi performans gösteremedim, Avrupa şampiyonu olmayı bekliyordum. Eksiklerimi gördüm" diye konuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR BURADAN ELİM BOŞ DÖNMEDİM'

Kendisine destek verenlere teşekkür eden milli sporcu, "Kadın Güreş Milli Takımı olarak olimpiyatlarda başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Bu madalyayı babama armağan ediyorum. Madalya aldım ama çok büyük eksiklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim. İkinci dünya şampiyonluğum için hocalarımla bu eksiklerimi tamamlayacağım. Çok şükür buradan elim boş dönmedim. Hedefim bronz madalya değildi" ifadelerini kullandı.

