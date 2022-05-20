Türkiye'ye duygu seli yaşattı! Buse Naz Çakıroğlu ringe çöküp hüngür hüngür ağladı - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

KOLOMBİYALI RAKİBİNİ DE DEVİRDİ

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı ringden sildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Milli boksör müsabakayı kazanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Buse Naz Çakıroğlu, hakem tarafından kolu havaya kaldırılarak zaferi ilan edilmesinin ardından hüngür hüngür ağladı. O anlar tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatırken, Buse Naz'ın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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