Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki Dünya Boks Şampiyonası'nın altıncı gününde milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda mücadele etti.

BUSE NAZ, VENEZUELALI RAKİBİNE KARŞI

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas karşısında baştan sona üstün bir mücadele sergiledi ve hakem kararıyla 5-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

