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Bursasporlu Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçlık gol serisini sürdürdü

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Bursasporlu Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçlık gol serisini sürdürdü
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Bursasporlu golcü Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Nijeryalı forvet bu süreçte 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi ve ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

BURSASPORLU golcü Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asist kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor'un, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, gol serisini sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta attığı 2 golle üst üste 10 maçta gol atan futbolcu, Pendikspor karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydederek, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarttı. Iheanacho, son 11 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans göstererek ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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