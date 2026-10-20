Bursasporlu Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçlık gol serisini sürdürdü

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BURSASPORLU golcü Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asist kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor'un, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, gol serisini sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta attığı 2 golle üst üste 10 maçta gol atan futbolcu, Pendikspor karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydederek, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarttı. Iheanacho, son 11 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans göstererek ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı