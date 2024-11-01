Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek 4. tura yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Mücahit Can Aksoy'un golüyle önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı artırdı. Turgutlu 1984'ün Yunus Emre Atsız ile bulduğu gole rağmen Bursaspor, Bora Yılmaz'ın son dakika golüyle maçı 3-1 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.
Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.
Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.