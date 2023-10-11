Bursaspor, yeni teknik direktör ve sportif direktörünü duyurdu

Bursaspor Kulübü, Murat Sözkesen'i teknik direktör ve Mustafa Gönden'i sportif direktör olarak atadığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörü Murat Sözkesen'i ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden'i resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde daha önce Teknik Menajerlik görevini yürüten Murat Sözkesen, yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Teknik Direktörlük görevine getirilmiş olup yıllarca yeşil-beyazlı forma altında birlikte mücadele ettiği Mustafa Gönden ise kulübümüzün Sportif Direktörü olmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız." - BURSA