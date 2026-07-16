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Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı bilet detayları açıklandı

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Bursaspor'un 26 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçının bilet satış takvimi ve fiyatları belirlendi. Kombine sahipleri, kongre ve Bursaspor+ üyelerine öncelik tanınacak, genel satış 22 Temmuz'da başlayacak.

Bursaspor'un 26 Temmuz Pazar günü Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı dev hazırlık maçının bilet satış takvimi ve fiyatları netleşti. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak olup biletler ilk etapta kombine sahiplerine, ardından kongre ve Bursaspor+ üyelerine açılacak; genel satış ise 22 Temmuz'da başlayacak.

Yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarından birini vermeye hazırlanan Bursaspor'un, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçının bilet detayları resmen duyuruldu. 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, kademeli olarak satışa sunulacak.

Kulüp tarafından belirlenen takvime göre bilet alımlarında kombine sahiplerine, kongre üyelerine ve Bursaspor+ üyelerine öncelik hakkı tanınacak. Satış takvimi şu şekilde işleyecek;

"Kombine sahipleri, 16 Temmuz saat 20.00 ile 19 Temmuz saat 20.00 arasında öncelikli alım yapabilecek. Kongre üyeleri ve Bursaspor üyeleri, 20 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında biletlerini temin edebilecek. Genel satış, tüm taraftarlar için biletler 22 Temmuz tarihinde genel satışa açılacak."

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın tribün bazlı bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi;

"Kuzey ve Güney Kale Arkaları: 400 lira, Doğu Tribün: 800 lira, Batı Tribün: bin 200 lira ve 1963 Tribünü: 2 bin lira." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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