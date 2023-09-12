Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenman Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA