Bursaspor Kulübü, Ediz Bahtiyaroğlu'nu anma mesajı yayımladı

11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu için Bursaspor Kulübü mesaj yayımladı.

Bursa'da futbola başlayan ve Süper Lig'in en önemli oyuncuları arasında yer aldığı sırada hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nun bugün vefat yıl dönemi. Bursaspor Kulübü de aradan geçen 11 yıla rağmen bugünü unutmadı. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesaplarından, 'Ediz Bahtiyaroğlu'nu saygıyla anıyoruz' başlığıyla verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı; "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." - BURSA