Bursaspor İnfo Yatırım, Semih Erden'i kadrosuna kattı

Bursaspor İnfo Yatırım, Milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Semih Erden'e hoş geldin denildi ve kariyeri hakkında bilgi verildi.