Bursaspor ara vermeden Fethiyespor mesaisine başladı

Gebzespor galibiyetinin ardından ara vermeyen Bursaspor, Fethiyespor deplasmanı öncesi tempoyu düşürmedi, hazırlıklar başladı.

Bursaspor, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlı ekip, Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni hafta mesaisine giriş yaptı.

Günün çalışması ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas organizasyonlarına geçildi. Teknik ekibin planladığı program doğrultusunda tempolu geçen idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Dün oynanan Güzide Gebzespor karşılaşmasında görev alan futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi. Böylece takımda hem fiziksel yük dengesi hem de toparlanma süreci kontrol altında tutuldu.

Bursaspor, Fethiyespor deplasmanı öncesi hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA

