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Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

28 Kasım 2023 15:35 Son Güncelleme: 15:37 Abone Ol

Bursaspor, hafta sonunda karşı karşıya geleceği Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamlandı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.