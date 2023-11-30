Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA