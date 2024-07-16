Bursaspor Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri Başkan Enes Çelik'i ziyaret etti

Bursaspor'un yeni Divan Kurulu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başkan Enes Çelik ve yönetimini ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Gökhan Tuzlacıoğlu ve Divan Kurulu üyelerimiz kulübümüzü ziyaret etti. Özlüce ibrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen ziyarete kulübümüz adına Başkanımız Enes Çelik, yönetim kurulu üyelerimiz; Mesut Günal, Coşkun Özgel, Coşkun Yavuz ve Faruk Bakgör ile birlikte eski divan kurulu başkanımız İdris Sevinç ve Divan Kurulu yönetim kurulu üyeleri katıldı" ifadelerine yer verildi. - BURSA