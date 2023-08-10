Üye Girişi
Haberler

Bursaspor Divan Başkanı Evrakları Noter Kanalıyla Kulübe Gönderdi

Spor Haberleri

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, Başkan Recep Günay'ın teslim almadığı evrakları noter kanalıyla tekrar kulübe gönderdi.

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, Başkan Recep Günay'ın teslim almadığı evrakları noter kanalıyla tekrar kulübe gönderdi.

Bursaspor taraftarı, yeşil-beyazlı kulübün Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi için topladığı imzaları geçtiğimiz hafta Divan Kurulu'na teslim etmişti. Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder de üye kabul sicil kurulu inceleme sonuç tutanağını ve Divan Başkanlık Kurulu yazısını Başkan Recep Günay'ın teslim almadığını üç gün önce açıklamıştı. Bunla ilgili olarak da Sakder, tüzük gereği yapılması gerekeni yaparak bugün notere gitti. Bursaspor Divan Başkanın Galip Sakder, 23. Noter kanalıyla gerekli evrakları kulübe hızlandırılmış şekilde tekrar gönderdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Günay Bursaspor Noter Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title