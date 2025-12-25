Haberler

Bursaspor'da ikinci yarı mesaisi Özlüce'de başladı

Bursaspor'da ikinci yarı mesaisi Özlüce'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, devre arası hazırlıklarının ilk etabını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri ve pas organizasyonları ile sürdü.

Bursaspor, devre arası hazırlıklarının ilk etabına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına yönelik çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, koşu çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde geniş alanda pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Bursaspor, devre arası hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla devam ettirecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip