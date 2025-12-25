Bursaspor'da ikinci yarı mesaisi Özlüce'de başladı
Bursaspor, devre arası hazırlıklarının ilk etabına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına yönelik çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, koşu çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde geniş alanda pas organizasyonları üzerinde duruldu.
Bursaspor, devre arası hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla devam ettirecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor