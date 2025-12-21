Haberler

Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'dan hücum oyuncusu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

  • Bursaspor, Süper Lig takımı Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı transfer etti.
  • Halil Akbunar, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 2 gol attı.
  • Eyüpspor, Halil Akbunar'ın üç sezon boyunca takımda oynadığını açıkladı.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, dikkat çeken bir transfere imza attı.

HALİL AKBUNAR BURSASPOR'DA

Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer verdi ve tecrübeli futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

EYÜPSPOR VEDA ETTİ

Eyüpspor da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deneyimli oyuncuya veda etti. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Halil Akbunar! Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları ve sahadaki özverili performansı için Halil Akbunar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

