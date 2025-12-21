Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, dikkat çeken bir transfere imza attı.

HALİL AKBUNAR BURSASPOR'DA

Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer verdi ve tecrübeli futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

EYÜPSPOR VEDA ETTİ

Eyüpspor da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deneyimli oyuncuya veda etti. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Halil Akbunar! Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları ve sahadaki özverili performansı için Halil Akbunar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.