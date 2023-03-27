Bursaspor'da futbolcu Özer Hurmacı, takımın başına getirildi

Bursaspor'da görevden alınan İsmail Ertekin'in yerine teknik direktörlüğe futbolcu Özer Hurmacı getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi. Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Bursaspor, 30 puanla TFF 2. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor.