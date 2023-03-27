Bursaspor'da futbolcu Özer Hurmacı, takımın başına getirildi
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Bursaspor'da görevden alınan İsmail Ertekin'in yerine teknik direktörlüğe futbolcu Özer Hurmacı getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi. Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Bursaspor, 30 puanla TFF 2. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor.
Futbola ara verdikten 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahalara dönen ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımın başına getirildi.
KULÜP RESMEN AÇIKLADI
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORLAR
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor.