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Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor

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Bursaspor'un bugünkü antrenmanı geniş alanda gerçekleştirildi. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma, pas istasyonları ve geniş alan çalışmaları yaptı.

Bursaspor'da devre arası çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı futbolcuların bugünkü idmanı geniş alanda gerçekleştirildi.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ile birlikte geniş alan çalışmalarıyla tamamladı.

Cumartesi gününü izinli olarak geçirecek yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 7 Ocak Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Murat Sözkesen Mesut Şen Bursaspor Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

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