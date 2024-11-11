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Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsorluk Anlaşması Yaptı

Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsorluk Anlaşması Yaptı
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Bursaspor Basketbol, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Yörsan markası ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma, kulübün gelecekteki başarısının teminatı olarak görüldü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Yörsan markası ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı ile basketbolcular katıldı.

Özer Matlı, törendeki konuşmasında, sezon başında yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş birliklerinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar süreceğini vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapacağımız anlaşmayla Yörsan ve Bursaspor Basketbol Kulübünün birbirine değer katacağına inanıyoruz. Başkanımızın enerjisi ve yönetim kurulunun heyecanı, taraftarımızın inanmışlığı bizleri cesaretlendirdi. Bursaspor Basketbol Kulübümüze, yöneticilerimize, taraftarlarımıza gelecek güzel günlerde birlikte olacakları için çok teşekkür ediyoruz."

Sezer Sezgin de bu önemli iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Basketbolda isim sponsorluğunun kulübün devamlılığı ve başarı grafiğini sürdürebilmesi için gerekli olduğunu anlatan Sezgin, "Bursaspor Basketbol'un Yörsan ile birlikte daha da güçleneceğine ve büyük başarılara imza atacağına inancımız tam. Bu sponsorluğun aynı zamanda Bursaspor Basketbol'un geleceğine dair güçlü ve sürdürülebilir bir vizyonun göstergesi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla takımın ismi Bursaspor Yörsan oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor
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