Bursaspor Basketbol- Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 103-107

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı uzatmalara gitmesine rağmen 103-107'lik skorla kaybetti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 23, Parsons 23, Crawford 21, Nnoko 18, Delaurier 6, King 6, Yavuz Gültekin 5, Berk Can Akın 1

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ: Bleijenbergh 23, Mahir Ağva 21, Badzim 17, Griffin 17, Miles 13, Egemen Güven 6, Cazalon 5, Ömer Can İlyasoğlu 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 35-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-67

NORMAL SÜRE: 90-90

Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, TOFAŞ Spor Salonu'nda konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne uzatmalara giden karşılaşmada 103-107 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
