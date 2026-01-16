Bursaspor Basketbol- Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 103-107
Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı uzatmalara gitmesine rağmen 103-107'lik skorla kaybetti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik
BURSASPOR BASKETBOL: Childress 23, Parsons 23, Crawford 21, Nnoko 18, Delaurier 6, King 6, Yavuz Gültekin 5, Berk Can Akın 1
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ: Bleijenbergh 23, Mahir Ağva 21, Badzim 17, Griffin 17, Miles 13, Egemen Güven 6, Cazalon 5, Ömer Can İlyasoğlu 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 35-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-67
NORMAL SÜRE: 90-90
Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, TOFAŞ Spor Salonu'nda konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne uzatmalara giden karşılaşmada 103-107 mağlup oldu.