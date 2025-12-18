Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Bursaspor, Hapoel Netanel Holon'a 92-83 mağlup oldu. Mücadele başa baş geçerken, Hapoel ikinci yarıda skor üstünlüğünü alarak maçı kazandı. Bursaspor grubu galibiyetsiz tamamladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Bursaspor Basketbol, İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'a 92-83 yenildi.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-27 önde bitiren taraf İsrail temsilcisi oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada soyunma odasına 53-53 eşitlikle gidildi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü ele alan Hapoel Netanel Holon, üçüncü periyodunu 75-67 önde geçtiği maçı 92-83 kazandı.

İsrail ekibinde Idan Zalmanson, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bursaspor Basketbol'da ise Malik Parsons ve Bryant Crawford'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, C Grubu'nu galibiyetsiz son sırada tamamladı. Hapoel Netanel Holon ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı.

