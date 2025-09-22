Haberler

Bursaspor Basketbol, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu Finaline Çıkıyor

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da TSİ 16.30'da başlayacak. Bursaspor, yarı finalde PAOK'u yenerek finale yükseldi.

