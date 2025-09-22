Bursaspor Basketbol, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu Finaline Çıkıyor
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da TSİ 16.30'da başlayacak. Bursaspor, yarı finalde PAOK'u yenerek finale yükseldi.
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde yarın Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak.
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 16.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanacak takım, gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.
Bursa temsilcisi, yarı finalde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yenerek finale yükselmişti.
Belçika temsilcisi ise yarı finalde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ekibini 81-78 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor