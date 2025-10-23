Bursaspor Basketbol, Joventut Badalona'ya Kaybetti
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımına 94-67 mağlup oldu. İlk yarıyı ev sahibi ekip önde kapattı.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımına 94-67 mağlup oldu.
C Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 40-29 önde tamamladı.
Joventut Badalona'da Cameron Hunt 14, Bursaspor Basketbol'da Artur Konontsuk 15 sayıyla oynadı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor