Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Georges-Hunt ve Smith'i kadrosuna kattı

Bursaspor Basketbol, Marcus Georges-Hunt ve Mike Smith'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Her iki oyuncu da sezonun kalan bölümünde yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncular Marcus Georges-Hunt ve Mike Smith'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Çin'in Liaoning Flying Leopards takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Georges-Hunt ve Fransa temsilcisi ESMM Le Portel'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile sezonun kalan bölümü için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'li basketbolculara yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dilendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
