Bursaspor Basketbol, Cholet Basket'e Mağlup Oldu

Bursaspor Basketbol, Cholet Basket'e Mağlup Oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Fransız ekibi Cholet Basket'e 84-72'lik skorla kaybetti. Karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 9, Parsons 3, Göksenin Köksal 2, Konontsuk 7, Nnoko 13, Berk Akın 6, Delaurier 5, Crawford 19, Onar, King 8

CHOLET BASKET: Diawara 5, Mcneace 6, Ayayi 13, Campbell 3, Diarra 7, Kountz 14, Sousa 7, Miles 2, Wahab 11, Agbo 16

1'İNCİ PERİYOT 23-20

DEVRE: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-60

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2'inci haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, kendi evinde Fransa'nın Cholet Basket ekibine 84-72 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
