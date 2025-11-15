Bursaspor Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 76-74 Mağlup Etti
Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 76-74'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
BURSASPOR BASKETBOL: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır
ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb
1'nci PERİYOT: 22-18
DEVRE: 39-35
3'ncü PERİYOT: 61-54
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor