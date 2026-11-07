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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Karagümrük-Bursaspor hakemlerinin incelenmesini istedi

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Karagümrük-Bursaspor hakemlerinin incelenmesini istedi
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, MHK'ya yönelik eleştirilerde bulunarak Karagümrük-Bursaspor maçının hakemlerinin incelenmesini istedi. Çelik, bu incelemenin savcılıkta mevcut MHK dosyasına katkı sağlayacağını belirterek kulübün ve şehrin haklarını savunacaklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, hakem kararlarına tepki göstererek Karagümrük- Bursaspor maçının hakemlerinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, hakem kararlarına ilişkin açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik eleştirilerde bulundu. Çelik, Karagümrük- Bursaspor karşılaşmasının hakemlerinin incelenmesi gerektiğini belirterek kulübün ve şehrin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Enes Çelik'ten inceleme çağrısı

Başkan Enes Çelik, hakem kararlarına yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Var, herkes için var olsun; yoksa herkes için yok olsun! Kulüp başkanları ve yöneticileri, ellerindeki imkanları var güçleriyle takımları için seferber ediyor, büyük bedeller ödüyor. Sezon başından beri belirli hakemler, sadece bize değil, hemen hemen her maçta her takıma saçma sapan kararlar veriyor. Karagümrük - Bursaspor maçının hakemlerinin incelenmesinin, savcılıkta mevcut olan MHK dosyasına çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Bugüne kadar efendiliğimizden sesimizi çıkarmadık ama dört milyonluk bir şehrin hakkını da sonuna kadar savunuruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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