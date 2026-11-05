Bursaspor, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket etti

Bursaspor, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Mustafa Er yönetimindeki antrenmanın ardından takım Antalya'ya hareket etti.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı