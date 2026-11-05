Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Mustafa Er yönetimindeki antrenmanın ardından takım Antalya'ya hareket etti.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 140 sitede yayınlandı.
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı21

Sözün bittiği yer! Şehrin göbeğindeki şu vandallığa bakar mısınız?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Tayfun Baş'ın kızı Ayseren'e duygulandıran sürpriz! Polisler doğum gününde sınıfa pastayla geldi

Şehit polisin minik kızına sürpriz! Sınıfa pastayla girdiler
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek

Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor32

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor
Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

Babasından kalan miras kabusu oldu! Hayatını baştan yazdı
Sivas'ta kedi kumu çalan hırsız kamerada! Dükkan sahibinden şaşırtan teklif

Kedi kumu çalan hırsıza dükkan sahibinden beklenmedik teklif
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı18

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı