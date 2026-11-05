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Bursaspor, Antalyaspor hazırlığında Başkan Enes Çelik ve yönetimle yemekte buluştu

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Bursaspor, Antalyaspor hazırlığında Başkan Enes Çelik ve yönetimle yemekte buluştu
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Bursaspor, 14. haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolcular, antrenmanın ardından Başkan Enes Çelik ve yönetimle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın yanı sıra Başkan Enes Çelik ve yönetimle akşam yemeğinde buluştu.

Bursaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Takım ve yönetim akşam yemeğinde buluştu

Bursasporlu futbolcular, Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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