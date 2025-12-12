Haberler

Bursaspor, Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup etti

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Bursaspor, evinde Ankara Demirspor'u 4-0 yenerek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Maç boyunca baskılı bir oyun sergileyen Bursaspor, 30 bini aşkın taraftarının desteğiyle rakibini farklı bir skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kaan Kara yönetti. Karşılaşmaya baskılı başlayan Bursaspor, 8. dakikada Hakkı Türker'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 41. dakikada kazanılan penaltıyı Muhammet Demir ile gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bursaspor, 49. dakikada Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın son bölümünde baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, 85. dakikada yine Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle farkı dörde çıkardı ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

Tribünlerden büyük destek

Hafta içi oynanmasına rağmen 30 bin 340 Bursasporlu taraftar tribünleri doldurdu. Yeşil-beyazlılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek vererek galibiyette önemli rol oynadı. - BURSA

