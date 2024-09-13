Bursaspor Altyapısına İki Genç Futbolcu Katıldı

Bursaspor Kulübü, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapımıza kazandırdı." - BURSA