Bursaspor Altyapısına İki Genç Futbolcu Katıldı
Bursaspor Kulübü, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapımıza kazandırdı." - BURSA