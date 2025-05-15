Bursaspor, Alperen Babacan'ı Kadrosuna Kattı

Bursaspor, Alperen Babacan'ı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşamış savunma oyuncusu Alperen Babacan'ı transfer etti. 1997 doğumlu futbolcu, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor.

Bursaspor, savunma oyuncusu Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı. Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim, stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan Alperen Babacan'ın transferini duyurdu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşen imza törenine, yeni transfer Alperen Babacan'ın yanı sıra Futbol Şubesi Sorumlusu Coşkun Yavuz ve İdari Menajer Furkan Akın da katıldı. Hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 1997 doğumlu futbolcu, tecrübesiyle savunma hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.