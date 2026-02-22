Haberler

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Güncelleme:
Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Yeşil-beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi.

BURSASPOR'UN RAKİBİ PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

YEŞİL-BEYAZLILAR YENİDEN ZİRVEDE

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

