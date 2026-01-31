Haberler

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenman, ısınma ve dar alan oyunları ile gerçekleşti.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam ederken, idman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu