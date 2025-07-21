Bursalı Wushu Sporcusu Musab Furkan Bay, Milli Takım Hedefliyor

Bursalı Wushu Sporcusu Musab Furkan Bay, Milli Takım Hedefliyor
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Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda üçüncü olan Musab Furkan Bay, milli takıma girme hedefiyle antrenmanlarına devam ediyor. Antrenörü, Bay'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, gelecekte uluslararası başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Edirne'de geçen hafta düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda üçüncü olan Bursalı sporcu Musab Furkan Bay, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Aldığı madalyayla memleketi İnegöl'e dönen Bay, antrenmanlarına ara vermeden 2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek milli takım seçmelerine hazırlanmaya başladı.

Balkan 3'üncülüğünün ardından daha ilerisi için hedefler koyduğunu belirten Bay, AA muhabirine azimli şekilde çalıştığını söyledi.

Bay, çalışmalarının karşılığını aldığını, bundan sonrasındaki hedefine ulaşmak için antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk olarak önümüzde Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri olacak. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılması öngörülüyor. İnşallah orada şampiyon olup milli takıma girmek için çalışacağım. Milli takıma girdikten sonra büyükler kategorisinde olacağım için Avrupa Şampiyonası olacak, inşallah oraya da katılıp ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve aynı zamanda İslam sancağını en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyorum."

Musab Furkan Bay'ın antrenörü Ferhat Memiş (42) de diğer antrenör Dinçer Değirmenci (52) ile Furkan'ı müsabakalara hazırladıklarını belirterek, "Furkan, bizim çok emek verdiğimiz bir sporcu. Okullar bölgesinde aldığı derecelerde, ondaki farkındalığı keşfetmiştik. Çok çalıştık. İstediğimiz sonuç bu değildi, birincilikti ama inşallah elit sporcu olma yolunda ilerleyen bir kardeşimiz. Çok azimli, çok başarılı. Büyük bir ihtimal ile 2026-2027 yıllarında millilik gelecektir. Avrupa'da veya dünyada bir derece yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Spor
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