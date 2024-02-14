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Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-76 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erhan Gürsel, Ömer Sarı, Almina Kocabaş

Bursa Uludağ Basketbol : Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13, Sena Işık

1. Periyot: 31-11

Devre: 53-32

3. Periyot: 68-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-76 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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