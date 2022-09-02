Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa spor haberi | Kestel'de sokak basketbolu heyecanı başlıyor

Spor Haberleri

Bursa spor haberi | Kestel'de sokak basketbolu heyecanı başlıyor

Bursa gelişmesine göre Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı. Kestel Yeni Mahalle Basketbol Sahası'nda düzenlenecek olan turnuvada, onlarca takım doyasıya mücadele edecek. 7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada gösteri ve show maçları da olacak. Turnuvada birinci olan takım 6 bin TL, ikinci 4 bin 500 TL üçüncü takım 3 bin TL ödülün sahibi olacak. Kestel Belediyesi resmi web sitesi üzerinden başlayan kayıtlar, 6 eylülde son bulacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kestel Belediyesi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title