Bursa spor haberi | Kestel'de sokak basketbolu heyecanı başlıyor

Bursa gelişmesine göre Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar başladı. Kestel Yeni Mahalle Basketbol Sahası'nda düzenlenecek olan turnuvada, onlarca takım doyasıya mücadele edecek. 7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada gösteri ve show maçları da olacak. Turnuvada birinci olan takım 6 bin TL, ikinci 4 bin 500 TL üçüncü takım 3 bin TL ödülün sahibi olacak. Kestel Belediyesi resmi web sitesi üzerinden başlayan kayıtlar, 6 eylülde son bulacak. - BURSA